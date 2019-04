Dalmau op weg naar record van Armenteros

Nog drie doelpunten en dan evenaart Adrián Dalmau het clubrecord van negentien doelpunten in een seizoen. „Samuel Armenteros deed dat in zijn tweede jaar bij Heracles, in mijn eerste seizoen sta ik al op zestien doelpunten. Dat vind ik knapper”, zegt de 25-jarige Spaanse aanvaller van Heracles na de 2-1 zege op Heerenveen.

Zijn zestiende doelpunt van dit seizoen was een belangrijke, het was uiteindelijk de winnende treffer vrijdagavond in de wedstrijd tegen sc Heerenveen. „Dat ik weer scoor is mooi. Ik ben een aanvaller en het is my job om doelpunten te maken. Zestien goals in 31 wedstrijden? Ik heb niet alles gespeeld, ik denk zo’n 24 of 25 wedstrijden. Dus dat is een mooi gemiddelde. Maar nog belangrijker zijn de drie punten van vanavond, die kan het team heel goed gebruiken.”

Play-offs

Dalmau wijst naar de komende wedstrijden van Heracles, zoals aankomende dinsdag uit in Alkmaar tegen AZ. „Ook een ploeg die in de race is voor de play-offs. Daarvan winnen zal moeilijk worden, maar alles is mogelijk. Als wij goed spelen kunnen we van ieder team winnen, waarom niet?”

De zege op Heerenveen geeft Heracles bovendien een goed gevoel deze paasdagen en vertrouwen voor de komende partijen. „Maar echt goed was ons spel niet”, erkent Dalmau eerlijk. „Vooral in de eerste helft hadden we het verdedigend moeilijk tegen Heerenveen. Dat is een great team. Gelukkig ging het na de rust beter voor ons en wist ik te scoren. Het was een rommelige goal, ik moest heel snel handelen. Het belangrijkste is dat we hebben gewonnen.”

Landgenoot Sol

Met zijn zestien gescoorde doelpunten in zijn eerste jaar in Almelose dienst evenaart Dalmau de prestatie van zijn landgenoot Fran Sol, die voor Willem II zestien maal raak schoot voordat hij naar Dynamo Kiev vertrok. „De meest scorende Spanjaard in de eredivisie ja, dat is mooi. Ik had dat zeker niet verwacht toen ik hier kwam. Zo’n eerste jaar is vaak heel lastig. Het is allemaal anders, daar moet je eerst aan wennen. This is unbelievable.”

Nog drie doelpunten en Dalmau komt dus op gelijke hoogte met Armenteros, clubtopscorer met negentien doelpunten in de competitie. Hij zucht en schudt het hoofd. „Wie had dat kunnen bedenken?” Maar de Spaanse goalgetter voegt er direct aan toe: „Het behalen van dat record is niet mijn doel. Het gaat om de overwinningen van Heracles. Wie de doelpunten maakt, dat vind ik niet interessant. Stel dat een ploeggenoot er in een bepaalde situatie beter voor staat dan mij, dan krijgt hij echt wel de bal. De drie punten zijn het belangrijkste, iedere wedstrijd weer.”

Eieren