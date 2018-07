Dalmau schiet Heracles naar zege op Almere City

Na oefenzeges op de Almelose selectie (7-1), FC Emmen (1-0), Jong Ajax (3-1) en afgelopen dinsdag FC Volendam (5-2) was dit de vijfde zege in de oefenreeks van tot dusverre acht wedstrijden.

Vroege achterstand

Heracles speelde, in een broeierig Polman Stadion voor zo’n 2000 toeschouwers, een aardige eerste helft maar moest wel een vroege achterstand repareren. Faris Hammouti profiteerde al na acht minuten van chaos in de Almelose defensie na een hoekschop.

Peterson

Almere City, dat dit jaar op het nippertje promotie naar de eredivisie misliep, kon niet lang genieten van de voorsprong. Na een prima combinatie op rechts van Van der Water en Droste promoveerde Peterson de voorzet tot een doelpunt. Peterson was overigens in de beginfase al dicht bij een treffer maar doelman Mike Grim pareerde.

Dalmau

Na kansen van Osman (zijnet na een prachtig steekpassje van Duarte) en Van der Water (schot over) bracht spits Dalmau tien minuten voor rust het publiek op de banken. De Spanjaard werd op de zestien meterlijn aangespeeld, draaide om zijn as, speelde zich vrij en scoorde. Daarmee solliciteerde Dalmau opnieuw naar een basisplaats in de punt van de aanval. Vorige week was hij tegen Preussen Münster (2-2) ook belangrijk met een fraai doelpunt.

Ook in de tweede helft liet Dalmau met enkele doelgerichte acties zien over over offensieve kwaliteiten te beschikken. Doelpunten vielen er niet meer na rust. Regen wel, in de slotfase van de wedstrijd. Ook dat was een vermelding waard.