Dat wisselvallige is typisch Heracles: ‘We beginnen steeds opnieuw en dat is niet altijd leuk’

Na de uitlooptraining op zondagmorgen is het gemoed er nog niet beter op bij de spelers van Heracles. Vorige week met 4-1 winnen van FC Utrecht, vrijuit spelen en een week later in de slotfase onderuit gaan bij VVV-Venlo is om moedeloos van te worden. Een naaste concurrent die twee weken eerder nog met 13-0 verloor van Ajax. Dat zegt niets over nu, maar toch. „We doen het onszelf aan”, vinden de ervaren verdedigers Robin Pröpper en Tim Breukers.