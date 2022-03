De degradatiestrijd is nog lang niet gestreden: Heracles Almelo verliest ook van Heerenveen

Was het nervositeit, stress of was het kwaliteit? Heracles speelde gisteren in het Abe Lenstra Stadion niet best in de wedstrijd waarin zoveel op het spel stond en de belangen zo groot waren. Beide ploegen hadden voor aanvang 27 punten en hebben er nog zo’n zeven nodig om zeker te zijn van nog een jaar in de eredivisie. Dat het na de veertiende nederlaag nog lang niet is gespeeld, beseffen ook de Almelose supporters, die vrij massaal uitrukten naar Friesland.