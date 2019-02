De droogte houdt maar aan bij Heracles: 294 minuten zonder goal

Bijna tachtig minuten lang mocht Heracles gisteren in Den Haag hopen op in elk geval een punt, het eerste van 2019. Maar tien minuten later had invaller Tomas Necid er twee in liggen en was het opnieuw Heracles dat afdroop. Het thuispubliek zong de spelers uit Almelo toe: 'Always look on the bright side of life'. Dan weet je wel hoe laat het is.