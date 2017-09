De Europese les met Heracles spookt nog door hoofd Bruns

In de Europa League is alles anders. Daarin nemen de Arnhemmers resoluut afscheid van de Hollandse school. De defensie wordt gestut voor de clash met Lazio Roma. De doctrine van Henk Fraser is doorgesijpeld tot in de diepste poriën van zijn selectie. Iedereen bij Vitesse beseft dat het fundament voor succes in de Europa League een beproefd Italiaans recept is. De coach stapt met de Arnhemse club over op catenaccio. Dat is een kwestie van realisme.

,,We mogen gewoon niet naïef zijn", verwoordt doelman Remko Pasveer de leer van Fraser. ,,Wij zijn de underdog. Dan voetbal je vanuit een gesloten organisatie. Dan sta je compact. En van daaruit kunnen we dan zien wat we in aanvallend opzicht kunnen brengen."

,,Europees voetbal gaat puur om het resultaat", vertelt Thomas Bruns. ,,Met Heracles (vorig seizoen, red.) speelden we thuis echt goed tegen Arouca. Maar in de slotfase was er even onachtzaamheid en werd het 1-1. Vlogen we er daarna in Portugal met 0-0 uit. Hartstikke zuur, natuurlijk. Dat is een wijze les geweest."

Ervaringen

Pasveer heeft met PSV ervaringen over de grens opgedaan. Daar is voor de Nederlandse voetbalromantiek geen plaats. ,,Defensieve stabiliteit is de basis", zegt de keeper. ,,En omschakeling is internationaal het belangrijkste wapen. Daarin worden de goals gemaakt. Een simpele bal verkeerd inspelen, kan nu echt niet. We moeten tegen Lazio geen Mattje hebben (de Amerikaan Miazga speelde de bal zaterdag tegen Excelsior slordig in en gaf zo bijna een goal weg, red.). Dat is dodelijk."