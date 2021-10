De fitste ploeg van Nederland komt niet uit Amsterdam, maar ‘gewoon’ uit Twente

De cijfers worden niet openbaar gemaakt, dat is onderling in de eredivisie zo afgesproken. Duidelijk is wel dat Heracles de lijst aanvoert en dat is toch knap voor een kleinere club. „Natuurlijk is dat positief en is het ons doel om heel fit te zijn”, zegt Frank Wormuth. „Maar we zijn terughoudend, omdat het niet alleen maar positief is. Neem Ajax, zij zijn zoveel beter aan de bal dan wij. Wij hebben veel balverlies en moeten meer meters overbruggen om de bal te heroveren.”