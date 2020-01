De grote Heracles Winterquiz! Wie is de slimste speler van Heracles?

Wormuth: ‘Zege op Gladbach niet overschat­ten’

7 januari JEREZ - Heracles-trainer Frank Wormuth was trots op zijn ploeg na de onverwachte 3-1 zege op Borussia Mönchengladbach, maar temperde meteen het enthousiasme. „Dit is een wedstrijd in de voorbereiding, dus laten we het niet overschatten en niet onderschatten.”