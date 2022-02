De hulp van Justin Hoogma is bij Heracles sneller nodig dan verwacht

Het shirt om zijn schouders oogt vertrouwt, alsof hij nooit is weggeweest. Als je Justin Hoogma ziet lopen in het elftal van Heracles, is daar niets geks aan. Vanaf de eerste minuut is hij nadrukkelijk aanwezig: hij stuurt en dirigeert, alsof hij al jaren in dit elftal speelt. Zelfs het verlies bij AZ is voor hem bepaald geen unieke ervaring. Dat was in zijn eerste periode in Almelo al nooit anders. Zaterdagavond boekten de Alkmaarders alweer de zestiende thuiszege op Heracles op rij.