De keuze is reuze bij Heracles

Aan de kracht van de tegenstander kon je in de voorbije dagen de koers aflezen: Frank Wormuth liet zondagmiddag in Leverkusen de beoogde basisformatie opdraven tegen de topclub uit de Bundesliga (een knappe 4-3 overwinning). Ruim 24 uur daarvoor stond in Fleringen de zogenaamde tweede keus op het veld tegen eerstedivisionist Helmond Sport (5-0 zege). “Ik ga me vanaf vandaag verdiepen in Heerenveen (zondag de eerste tegenstander van het seizoen, red.) en dan kan het zijn, dat we misschien om tactische redenen nog een paar plekken veranderen. Maar in grote lijnen is het elftal tegen Leverkusen de ploeg waarmee we de competitie beginnen”, aldus de oefenmeester aan het eind van een pittige oefencampagne van maar liefst twaalf vriendschappelijke duels.