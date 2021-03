De la Torre kopt Heracles in blessuretijd langs PEC Zwolle

Met de late treffer kreeg Heracles de verdiende beloning, al kreeg PEC in de slotfase ook nog een gigantische kans bij de stand van 1-1. Uiteindelijk viel de goal aan de andere kant na een spectaculaire slotfase.

Verrassend was de terugkeer van Sinan Bakis in de spits. Bakis stond op 17 januari in de uitwedstrijd bij FC Utrecht voor het laatst in de basis. Heracles huurde daarna Ahmed Kutucu van Schalke, maar die heeft nog niet kunnen imponeren en zat tegen PEC op de bank.

Twee enorme kansen

Bakis had z’n uitverkiezing binnen twintig minuten al kunnen waarmaken, want hij kreeg kort achter elkaar twee enorme kansen. Bij de eerste ging hij alleen op doelman Xavier Mous af, die geweldig redde. Twee minuten later strandde hij na een voorzet van Luca de la Torre van dichtbij opnieuw op Mous. Weer enkele minuten later schoot de onfortuinlijke aanvaller vanuit een lastige hoek net voorlangs.

Afgekeurde goal

Heracles was in de eerste helft de betere ploeg. De Almeloërs gaven niets weg tegen het tamme PEC en dachten op slag van rust op een verdiende voorsprong te komen via nota bene de zwakste speler Noah Fadiga. Maar de treffer van de rechtervleugelverdediger werd na ingrijpen van de VAR geannuleerd, omdat Ismail Azzaoui aan het begin van aanval een centimeter buitenspel stond.

Elfde treffer

Heracles nam het goede gevoel van de eerste helft aanvankelijk niet mee naar het tweede bedrijf. De openingsfase van de tweede helft was rommelig, maar na een uur spelen kwam de thuisploeg alsnog op een 1-0 voorsprong. Rai Vloet zette de aanval zelf op, vond aan de linkerkant Giacomo Quagliata die op zijn beurt de doorgelopen Vloet vond. Die nam de bal prachtig aan en en schoot zijn elfde treffer van het seizoen binnen.

Dolle minuten

Maar net als vorige week tegen FC Twente kreeg Heracles ook nu de gelijkmaker heel snel om de oren. Wat heet. Een minuut na de openingstreffer was het alweer 1-1. Een snelle uitbraak van PEC leidde tot wanorde bij Heracles waar Mustafa Seymak van profiteerde. De dolle minuten waren daarmee nog niet voorbij, want even later dacht Heracles weer op voorsprong te komen, maar na het lijntjes trekken van de VAR bleek Delano Burgzorg buitenspel te staan. Daarmee ging voor de tweede keer deze middag een doelpunt van de thuisploeg niet door.

Spannende slotfase

Met Kasper Lunding en Kutucu als nieuwe aanvallende impulsen ging Heracles in de eindfase op zoek naar de overwinning. Maar het was PEC dat acht minuten voor tijd een enorme kans kreeg via de invallers Goochannehad en Van Duinen. Die laatste had de bal voor het inschieten van dichtbij, maar aanvoerder Robin Pröpper voorkwam met een geweldige redding op de lijn dat Heracles op achterstand kwam.

Dat moment vormde de inleiding voor de leukste fase van de wedstrijd, want in de laatste minuten golfde het spel op en neer. Diep in blessuretijd kwam de zege alsnog terecht bij Heracles. Het was De La Torre die de bal binnenkopte na een indraaide voorzet van Lunding: 2-1.