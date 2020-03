De laatste man die overeind staat bij Heracles: Mats Knoester

„Toevallig, dacht ik daar deze week aan”, zegt Mats Knoester, verdediger van Heracles. „Dat de hele lijn is veranderd en ik de enige ben die nog over is van de verdediging van voor de winterstop.” Het is niet per se makkelijk dat er veel verloop is achterin, vindt hij, maar het gaat de vervangers best goed af. „We trainen elke dag samen, je weet dat je op elkaar kunt vertrouwen.” Zijn trainer Frank Wormuth ziet dat ook: „Maar in de verdediging draait het om afstemming en dat is lastig als je steeds met anderen speelt.”