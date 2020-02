De laatste uitzege van Heracles? FC Twente-uit, in september

Waarom wint Heracles uit maar niet? Er is geen eenvoudig antwoord, vindt de trainer van Heracles. „Het heeft te maken met het zelfvertrouwen van de thuis- en uitploeg. Bijna elke club, in elke competitie, vindt het fijner om thuis te spelen, in het eigen stadion, voor het eigen publiek. Kijk naar FC Emmen: hoe zij thuis spelen is zo’n groot verschil met hoe ze uit spelen.”

Kunstgras

De ondergrond speelt ook mee. „Geen excuus, maar een feit”, vindt Wormuth. „Spelers geven aan altijd een half uur nodig te hebben om te wennen. Al geldt dat niet voor wedstrijden als tegen Emmen en ADO, want zij spelen ook op kunstgras.”

Heracles pakte onderweg nog wel punten na de uitoverwinning op FC Twente in september. Uit bij Feyenoord, Sparta en Heerenveen werd gelijkgespeeld. „Ik zeg tegen de spelers dat ze moeten spelen zoals thuis. Soms veranderen we ons wedstrijdplan, maar uiteindelijk zit het echt in de hoofden van de spelers”. aldus Wormuth.

Breukers vraagteken