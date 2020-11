De naweeën van Corona zijn bij Heracles nog niet weg

„Het coronavirus lijkt nu even weg te zijn bij ons, maar we ondervinden nog wel problemen”, zegt Frank Wormuth. De Heracles-trainer heeft zelf milde klachten gehad en wordt alweer twee weken negatief getest. Maar het is nog niet helemaal over. „Ik voel me nog niet 100% fit”, laat hij weten.

„Dat merk ik ook bij spelers.” Zoals Orestis Kiomourtzoglou. De middenvelder was zieker dan de trainer en is nog niet helemaal waar hij was, merkt Wormuth. „Hij heeft echt nog in te halen.” Of hij speelt tegen Ajax is onzeker, laat Wormuth weten. „We hebben nog wat trainingen te gaan.”