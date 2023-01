De nieuwe nummer 9 van Heracles komt uit het beloftenteam van AS Roma: de jonge Italiaanse goaltjesdief Antonio Satriano

Met onverholen trots heeft Heracles donderdagmiddag de nieuwste aanwinst gepresenteerd. Het is de 19-jarige Italiaanse spits Antonio Satriano, afkomstig van de jeugdopleiding van AS Roma. De aanvaller heeft in Almelo een contract getekend voor 4,5 jaar.

„Ik ben heel blij hier te zijn. Heracles is een club met een naam en ik hoop me hier verder te kunnen ontwikkelen als voetballer”, zei Antonio Satriano. Zijn woorden werden vertaald door Katy Krüzen, de in Italië geboren vrouw van assistent-trainer Hendrie. „Ik hoop zo snel als mogelijk te beginnen met Nederlandse lessen, want als je hebt getekend voor 4,5 jaar moet je de taal wel snel onder de knie krijgen.”

Quote Niet alleen vanwege het spel, maar vooral ook hoe goed alles hier georgani­seerd is. Heracles is een heel mooie club voor mij Antonio Satriano

Met Satriano heeft Heracles een jonge en scorende spits in huis gehaald. Zijn statistieken mogen er zijn. Dit seizoen heeft de 19-jarige speler in twaalf wedstrijden in de Italiaanse beloftencompetitie onder 19 jaar negen maal gescoord. AS Roma staat in de zogeheten Campionato Primavera 1 op de eerste plaats. Van de 32 gescoorde treffers is Satriano dus de maker van negen goals. „En één assist”, voegde hij er op Erve Asito aan toe.

FC Dordrecht

De Italiaan was er voor de tweede maal in korte, omgeven door een gezelschap van drie landgenoten, waaronder zijn zaakwaarnemer en een tolk. Bij zijn eerste bezoek vorig jaar december in Almelo werd Satriano al rondgeleid en zag hij Heracles met 8-1 thuis winnen van FC Dordrecht. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie maakte toen direct een goede indruk op hem. „Niet alleen vanwege het spel, maar vooral ook hoe goed alles hier georganiseerd is. Heracles is een heel mooie club voor mij”, aldus de spits, die ook al een interland met Jong Italië (onder 20 jaar) achter zijn naam heeft staan.

Satriano begon al op 11-jarige leeftijd aan zijn voetbalreis, toen hij zijn geboorteplaatsje Locri in de regio Calabrië (net onder Napels) verliet. De jonge Italiaan wilde profvoetballer worden. „De liefde voor het voetbal heb ik gekregen van mijn vader, m’n oom en mijn opa. Dankzij hen sta ik nu hier, begin ik aan mijn volgende avontuur.” In 2018 werd hij door AS Roma overgenomen van Crotone. Hij speelde in de Romeinse jeugdopleiding voor diverse jeugdteams.

Scouting op bezoek

Hij ziet zichzelf als een snelle speler, met een neusje voor de goal. Nadat Heracles Satriano op de radar kreeg, zijn hoofdscout Alfred Nijhuis en video-scout Robin Hoogma hem in Rome gaan bekijken. Aan de hand van opgevraagde wedstrijdbeelden en eigen impressies kwam de scouting al snel tot de conclusie dat Satriano een aanwinst zou zijn voor Heracles.

„Ik ga daarvoor mijn best doen”, zei Satriano, die gaat spelen met rugnummer 9. „Niet alleen voor mezelf, maar voor iedereen hier. Ik denk dat Heracles een grote club is, waar ik mezelf beter kan maken en verder kan ontwikkelen. Of ik ooit terug wil keren naar het grote AS Roma? De tijd zal het leren, maar daar ben ik nu helemaal niet mee bezig.”

Technisch directeur Nico Jan Hoogma hoopt dat Satriano in de tweede helft van de competitie al ingezet kan worden. „Antonio krijgt de tijd om zich hier te settelen en aan te pikken, maar het is absoluut de bedoeling dat hij dit seizoen al mee gaat spelen.”