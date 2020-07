De opvolger van Cyriel Dessers is onderweg naar Heracles

Blaswich

„Lekker, het begint er weer op te lijken”, vindt Gilissen, die de afgelopen drie weken elke dag in het lege stadion was en veel gesprekken met spelers voerde. De club wil naast een spits nog een middenvelder en twee centrale verdedigers aan de selectie toevoegen.

Op dit moment is er geen concrete belangstelling voor spelers van Heracles, zegt Gilissen. In de Duitse media doken berichten op over doelman Janis Blaswich. „Er speelt niets”, zegt Gilissen. „Het liefst houden we deze groep bij elkaar, maar de transferperiode duurt nog tot 5 oktober heb ik begrepen.”