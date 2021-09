De rust keert terug in Almelo: Sierhuis is binnen, Vloet gebleven: ‘Ik ben tevreden’

Nog piepjong, maar nu al een van de leiders van het nieuwe Heracles: ‘Misschien loop ik wat voor’

15 augustus Mats Knoester is piepjong, maar was zaterdag al de aanvoerder van Heracles tegen PSV. Na het vertrek van Tim Breukers en Robin Pröpper is de verdediger opgeklommen in de hiërarchie. Hij was graag begonnen met een droomstart tegen PSV, maar dat zat er niet in: 0-2.