De twee gezichten van Heracles: gevaarlijk voor rust, bangig en timide erna

Schal­ke-spits had clubs voor het kiezen en koos voor Heracles: ‘Ik wil spelen’

21 januari ALMELO/GELSENKIRCHEN Ahmed Kutucu (20) van Schalke 04 is voor Heracles normaal gesproken een onhaalbare spits. Maar het is de club toch gelukt om hem een half jaar te huren. De aanvaller wil graag spelen en zijn werkgever werkt mee. In Almelo zijn ze vooral blij met de komst van de nodige aanvallende impuls.