De VAR ziet alles, behalve buitenspel van Tim Breukers

Deze tweede speelronde in de eredivisie was óók het weekend van de videoscheidsrechter. Hij werd gekscherend toegezongen door fans van Ajax. Supporters op de tribune maakten het 'televisiegebaar' richting de scheidsrechter en de eerste trainers en spelers klaagden over het functioneren van de hulplijn in Zeist. Een korte bloemlezing: Ajax kreeg na ingrijpen van de VAR terecht een strafschop, terwijl een doelpunt van VVV juist werd afgekeurd. Bij Fortuna-PSV haperde knullig genoeg de verbinding met Zeist. Utrechter Joris van Overeem kreeg rood na ingrijpen van de VAR. Bij Heracles-ADO Den Haag was er juist kritiek op de videoscheidsrechter die niet in kon grijpen toen Heracles 4-2 maakte na een buitenspelsituatie van aangever Tim Breukers.

Volledig scherm Kristoffer Peterson scoort de 4-2, nadat Breukers buitenspel had gestaan. © pro shots

Afschaffen

ADO-trainer Fons Groenendijk kon zijn onvrede daarover niet verbergen en was furieus. De afkorting VAR staat volgens hem niet voor Video Assisent Referee, maar voor 'Vreselijke Arbitrale Ravage'. Aanvoerder Aaron Meijers zag op de grote schermen in het stadion dat Tim Breukers buitenspel stond toen hij de beslissende voorzet op doelpuntenmaker Kristoffer Peterson gaf. Iedereen in het stadion zag het, iedereen voor de televisie ook. Meijers: "Ik wees nog naar het scherm, waarop ik zag dat het buitenspel was. Dat mocht niet van de scheidsrechter, want dan voelt hij zich in zijn eer aangetast. Dan moeten we die VAR ook maar afschaffen. Zo slaat het nergens op."

Volledig scherm Fons Groenendijk: "Ik word nu al moe van die VAR." © pro shots

Zes camera's

Hoe kan het nu dat de VAR op zo'n moment niet kan ingrijpen? Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond legt uit: "Bij de meeste wedstrijden in de eredivisie zijn er zes camera's waar we gebruik van kunnen maken. Dat betekent dat we niet alle buitenspelsituaties optimaal kunnen beoordelen. Een VAR kan niet op gevoel beslissen, maar moet op basis van beelden honderd procent zekerheid hebben. Die was er nu niet." Maar dat is toch niet te verkopen aan spelers en publiek? Van Egmond: "Het voetbal wordt eerlijker door de VAR. Afgelopen weekend zagen we daar weer de voorbeelden van. Maar inderdaad: er zijn nog momenten waar we niet de technische mogelijkheden hebben om in te grijpen zoals dat voorbeeld bij Heracles-ADO. Dat is een kwestie van tijd, ontwikkeling en budget."

Quote Het is een kwestie van tijd, ontwikke­ling en budget Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond

Meer geld nodig

De clubs in de eredivisie kozen zelf voor de invoering van de VAR en droegen financieel bij voor de invoering. Simpel gesteld: om de kinderziektes uit het systeem te halen, zal er meer geld nodig zijn om letterlijk alle situaties te beoordelen door middel van meer camera's. En dan nog zal ook de beslissing van de VAR voor een deel interpretatie blijven zoals we dat al zagen tijdens het WK in Rusland, afgelopen zomer.

Discussies