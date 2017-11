De voorhoede van Heracles is goed bezig

Keeperstrainer Brian van Loo had er tig keer met de spelers op getraind. De corner was van Brandley Kuwas, spits Paul Gladon stond ver achter in 'de zestien'. "Brandley legde de bal ver bij de tweede paal, Dries Wuytens blokte de man die uit wilde stappen en ik kon scoren", zegt Gladon. "Helemaal uit het boekje." Het was meteen de voorsprong én de eindstand: 2-1 tegen NAC Breda. "Compliment ook voor Brian", reageerde trainer John Stegeman later. "Hij steekt er veel energie in."

Gladon, de eerste spits van Heracles, had 400 minuten niet gescoord. Zijn laatste goal vierde hij in De Grolsch Veste, in het uitduel tegen FC Twente op 29 september. Zaterdag maakte hij in de 23ste minuut van de wedstrijd, via een zuiver geplaatst schot met de binnenkant van zijn voet, een einde aan de droogte. "Het is lekker om weer beslissend te kunnen zijn", zegt hij na de vijfde thuiszege van het seizoen. Niet dat hij zich er echt druk om had gemaakt, dat had hij pas na een wedstrijd of negen zonder goals gedaan, zei hij in de week voor de wedstrijd tegen NAC.

Lichter