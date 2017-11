De zoon van Stan van den Buijs is in Nederland gewoon Dario

Dario van den Buijs (22) is in België vooral de zoon van Stan van den Buijs en de kleinzoon van Herman Helleputte. In Nederland is hij verdediger van Heracles. Over drie generaties voetballers.

Opa Helleputte is al zolang Dario van den Buijs zich kan herinneren, getrouwd met zijn oma van moederskant. Het is zijn 'plusopa', zoals hij het zelf noemt. Helleputte speelde tussen 1971 en 1988 voor Lierse SK, werd daarna trainer van onder meer Beveren, Westerlo en Lierse, waar hij nu technisch directeur is van de jeugd.

Opa Herman Helleputte

"Mijn opa, Herman Helleputte (64) was vanaf 2002 trainer van Beveren. Ze hadden een fantastisch elftal, met spelers als Romaric, Emmanuel Eboué en Yaya Touré. Ik kwam altijd kijken met mijn oma", zegt Dario van den Buijs. "Opa liet al die jongens debuteren en daar was nogal commotie over. Er stonden tien negers op het veld. Alleen de doelman was blank, er zat geen speler uit de eigen jeugd bij. Ik vond het prachtig om te zien, ze speelden iedereen van de mat. Alleen kwam in de winter de klad erin. De spelers kwamen vrijwel allemaal uit Ivoorkust, en hadden het te koud. Later zijn ze naar grote clubs gegaan en nog spreken ze met respect over opa. Daar ben ik trots op. Hij en oma komen zo vaak als ze kunnen naar mij kijken."

Volledig scherm Opa Herman Helleputte. © BELGA

Vader Stan van den Buijs

Vader Stan van den Buijs (60) speelde bijna 500 wedstrijden op het hoogste Belgische niveau, waarvan veruit de meeste voor Lierse SK. Was daarna assistent-trainer van onder meer AA Gent en Club Brugge. Vergezelde zijn vriend Michel Preud'Homme als scout naar Saoedi-Arabië. Is nu scout bij Zulte Waregem.

"Soms schold mijn vader op mijn broer en mij als we terugreden van de training. Dan zei hij: 'Als jullie geen zin hebben om te trainen, dan ga je maar om de hoek spelen, bij FC Stom. Dan kom ik met net zo veel liefde kijken, maar hoef ik er niet elke dag een half uur voor heen en terug te rijden'. Ik zei: 'Papa, ik wil voetballer worden. Zeg me wat ik er voor moet doen en laten. Ik luister naar je'."

Volledig scherm Vader Stan van den Buijs. © Photo News

Dat vader profvoetballer was, brengt vooral veel moois met zich mee. Ze hebben een hechte band, delen dezelfde passie en de zoon houdt van de mooie verhalen van zijn vader. "Op zijn eerste dag bij KV Mechelen ging mijn vader op de plek zitten van doelman Michel Preud'Homme: the king, de oppermachtige. Een andere speler kwam naar hem toe en zei dat hij beter kon opstaan, omdat het de plek van Preud'homme was. Mijn vader bleef zitten en antwoordde: 'Dat mag Michel dan zelf tegen me zeggen. Dán stap ik op, met respect'. Michel stond om het hoekje te luisteren en was onder de indruk. Sindsdien zijn ze vrienden."

Waar Preud'homme ging als trainer, ging zijn vader. Alleen FC Twente in 2010-2011 sloeg hij over, omdat hij dicht bij zijn kinderen wilde zijn. "Later ging hij wel mee naar Saoedi-Arabië - een kans die hij niet wilde laten lopen. Als zoon miste ik hem, als voetballer begreep ik hem. In de Belgische media wordt al jaren geschreeuwd om Preud'homme als bondscoach. Als het zover komt, zal hij ook aan mijn vader denken. Dat zou ik geweldig vinden."

Dario van den Buijs

En dan dus Dario van den Buijs (22). Hij speelde in de jeugd van Club Brugge, verkaste in 2015 naar FC Eindhoven en tekende dit seizoen voor drie jaar bij Heracles.

Het is zijn vierde jaar als prof, zijn eerste in Almelo. "Ik had op 2 januari van dit jaar al een eerste gesprek met Heracles. Ik dacht: ik wil hierheen. Maar Justin Hoogma stond op mijn positie en speelde alles. Ik was aanvoerder bij Eindhoven en besloot daar te blijven. Na het seizoen belde de trainer een paar keer. Belgische clubs hadden ook interesse, maar in België spelen ze te vaak de lange bal. Ik koos voor Heracles."