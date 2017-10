Debuterende scheidsrechter bij Heracles - VVV-Venlo

Pérez floot in 2006 zijn eerste amateurwedstrijd en heeft inmiddels ruim vijftig optredens in de Jupiler League achter zijn naam staan. "Fluiten in de Eredivisie is een droom die uitkomt", meldt de arbiter op de website van de KNVB. De partij in speelronde tien van de Nederlandse competitie begint zaterdag om 18.30 uur.