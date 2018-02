Defensief gehavend Heracles start met Van de Berg

Stegeman: ‘Laten zien dat woensdag een foutje was’

9 februari ALMELO - Wout Droste heeft de groepstraining bij Heracles hervat en zit zaterdag tegen Willem II op de bank. De rechtsback is hersteld van een hamstringblessure, maar heeft nog geen speelminuten in de benen en kan nog niet vanaf het begin spelen. ,,We hebben bijna geen verdedigers meer, dus we nemen hem wel bij de selectie’’, zegt trainer John Stegeman.