Derby van 2012 nog altijd een hoogtepunt voor oud-Heraclied Everton

DerbyALMELO - Voor Everton Ramos da Silva was het één van zijn mooiste wedstrijden ooit: de derby in 2012 in De Grolsch Veste. Het was de laatste keer dat Heracles uit van FC Twente won (2-3).

Hoe gaat het met hem? Everton Ramos Da Silva, nu 34 jaar. Hij scoorde twee keer in de laatste derby die Heracles in Enschede won. De spits woont in Sao Paulo, met zijn gezin. ,,Het gaat goed, maar ik wil terug.''

Hij hoeft niet diep in zijn geheugen te graven om over die bijzondere avond in 2012 te vertellen. Het is een herinnering die hij na vijf jaar nog altijd met veel enthousiasme deelt, de tijd heeft niet eens vat gekregen op de vreugde die hij voelde. De nog altijd actieve voetballer mag dan Braziliaan zijn, Heracles heeft hij altijd zijn club genoemd, de derby voelde hij in elke vezel.

De derby

Hij ziet die eerste goal nog zo voor zich. Het was 10 februari 2012, er zaten bijna 30.000 mensen in het Enschedese stadion. In de goal van FC Twente stond Nikolay Mihaylov, de doelman uit Bulgarije. Peter Wisgerhof en Douglas vormden het centrale duo, Roberto Rosales stond rechtsback. Everton scoorde na een 'fantastische actie van Sammie', hij bedoelt Samuel Armenteros. Het was in de 33ste minuut. ,,Een kopbal.'' '

Lang bleef het bij die ene goal, tot Luuk de Jong toesloeg: 1-1. De slotfase was sensationeel, er vielen drie goals in twaalf minuten. Buitenspeler Darl Douglas, inmiddels muziekproducer in Suriname, zette Heracles negen minuten voor tijd weer op voorsprong. De ploeg liep zelfs uit, Everton maakte de tweede, daarna waren er nog zes minuten te spelen. Het gevaar was nog niet geweken. De Jong maakte ook zijn tweede van de avond, diep in blessuretijd. Nog even voelden de uit-supporters de spanning: het zal toch niet? Scheidsrechter Wiedemeijer floot af. ,,Dat de fans zo gelukkig waren gaf mij een extra goed gevoel. Met mijn goals heb ik mensen blij gemaakt.''

Heraclied voor het leven