Dessers: ‘Ik heb heel sterk het gevoel dat ik hier in januari nog ben’

ALMELO - Iedereen wil wat van Cyriel Dessers (25), de spits van Heracles die al elf keer scoorde. Hij is hot, een ware hype. Afgelopen zomer was hij betrokken bij een opmerkelijke deal: hij ging naar Heracles en werd geruild met Adrian Dalmau, die naar FC Utrecht ging. Morgen treft Dessers in Almelo zijn oude ploeg.

Eén keer ontmoette hij Adrian Dalmau, op een parkeerplaats in Utrecht. Om hun auto's om te ruilen. Cyriel Dessers reed de leasewagen van de Spanjaard terug naar Almelo, Dalmau nam de auto van zijn opvolger bij Heracles ter plekke over. Ze zeiden niet veel; wat moet je ook zeggen? "Het was een wat ongemakkelijk moment", zegt Heracles-spits Dessers maanden later, met een lach. "De dag ervoor waren we bij FC Utrecht en Heracles voorgesteld. Hij kreeg mijn oude rugnummer, ik de zijne. Het is de enige keer dat we elkaar hebben gesproken."

Handelswaar

Voor basketballers in de Amerikaanse NBA is ruilen de normaalste zaak van de wereld. Daar is kopen en verkopen niet eens een optie, maar in het voetbal is het ongebruikelijk. "Ik voelde me even handelswaar", bekent de aanvaller van Heracles. "Een bonnetje erbij en klaar. Dat duurde alleen amper een seconde, omdat ik vooral blij was dat ik deze stap opzij kon zetten. Van FC Utrecht naar Heracles, van de nummer 6 naar de nummer 7. Ook nu scheelt het maar een punt, beide ploegen hebben 29 keer gescoord en 22 goals tegen gekregen."

Ziekenhuisbezoek

Elf van die competitiegoals kwamen van de Belg met Nigeriaanse roots. Het maakt Dessers topscorer van de eredivisie, sinds afgelopen weekeinde weer samen met Donyell Malen van PSV. Dalmau sukkelt al maanden met zijn gezondheid en speelt niet tegen zijn oude club. "Het is spijtig dat het minder gaat met hem. Dat wens ik hem en FC Utrecht niet toe", zegt de spits. De fans in Almelo lachen zich intussen in hun vuistje. Dalmau wilde per se weg en zette de boel in Almelo bewust op scherp. Hij zette zelfs een ziekenhuisbezoek in scène.

De ruil prikkelt

Ze kregen Dessers er voor terug, die aan de lopende band scoort. Als je ze nu vraagt wie de beste deal heeft gemaakt, Heracles of Utrecht, is het antwoord simpel. Dessers: "Als je van club wisselt, prikkelt dat. Dan wil je het ook beter doen dan de ander. Daarom had ik veel liever gehad dat Adrian fit was geweest, zodat de vergelijking eerlijk was. Laten we dit allemaal ook niet groter maken dan het is. Ik heb een mooie tijd bij Utrecht gehad, er echte vrienden aan overgehouden. Ik heb zin in de wedstrijd en hoop dat we winnen."

Buiten staat de volgende verslaggever alweer klaar voor hem. Dessers is hip en happening. Iedereen wil het mooie verhaal horen over zijn wederopstanding bij Heracles. Toch moest hij een paar keer nee zeggen, omdat er geen tijd is om iedereen te woord te staan; er moet ook gevoetbald worden. "De trainer temperde het vorige week al en ik ben zelf ook realistisch. Heb ik zondag tegen Sparta goed gespeeld? Nee. Heb ik de rest van de ploeg hard nodig? Ja. Ik ben speler van de maand geworden, maar veel mensen zijn vergeten dat de maand begon met de nederlaag tegen RKC en raken verblind door de goals. De realiteit is anders. Niet alles lukt, we zijn mensen."

Volledig scherm Dessers: “Heb ik zondag tegen Sparta goed gespeeld? Nee. Heb ik de rest van de ploeg hard nodig? Ja.‘’ © BSR Agency

Cover van VI

"Ik heb een keer op de cover van Voetbal International gestaan", gaat hij verder. "Ik was van NAC naar FC Utrecht gegaan en had net een keer gespeeld. Er stond bij: 'Smaakmaker van de eredivisie'. Na tien wedstrijden ging het minder, terwijl de verwachtingen hoog waren geworden, en dat heeft me parten gespeeld."

In Almelo heeft trainer Frank Wormuth het omgedoopt tot het 'Peterson-syndroom'. Kristoffer Peterson speelde begin vorig seizoen de pannen van het dak, werd international, speler van de maand en legde zoveel druk op zichzelf dat hij de topvorm nooit meer te pakken kreeg. Al die aandacht laat geen mens onberoerd. "Het is zaak om er iets positiefs van te maken", vindt Dessers.

Hij ziet de gelijkenissen met Peterson natuurlijk. Ook de huidige spits kreeg het telefoontje waar elke voetballer op hoopt, in zijn geval van de Nigeriaanse bond. "Ze hebben veel goede spitsen, dus ik moet afwachten of ik ooit bij de nationale ploeg van Nigeria zit. Ik vind het hoe dan ook een enorme eer dat ze contact hebben opgenomen en het naar buiten toe hebben gecommuniceerd. België is nooit een serieuze optie geweest, daarom schipper ik ook niet tussen de twee landen. De Belgische ploeg heeft de beste lichting ooit, met topspitsen als Lukaku, Batshuayi en Mertens. Jongens van mijn eigen leeftijd, die nog net zo lang zullen spelen als ik. Ik maak me geen illusies."

Karaktertrekken

"Nigeria, wauw, dat is een mooie optie", vervolgt hij. "Ik ben nog nooit in Nigeria geweest. Mijn opa en oma komen er vandaan, mijn moeder is in Europa geboren. Als ik in de spiegel kijk, zie ik elke dag een halve Nigeriaan. Ik heb ook karaktertrekken van een Afrikaan. Ik ben trots, niet per se op mezelf, maar op mijn ploeg of op mijn broertje die het goed doet op school. Ik wilde altijd al een keer naar Nigeria, om het land en de mensen te leren kennen. Als de introductie via voetbal gaat, zou dat extra mooi zijn. De toekomst zal uitwijzen of ik erbij zit of niet."

Quote Als ik in de spiegel kijk, zie ik elke dag een halve Nigeriaan. Ik heb ook karakter­trek­ken van een Afrikaan Cyriel Dessers

Uitgefloten door fans

De rekenmachine op zijn telefoon vertelt: bij FC Utrecht maakte Dessers een goal per 140 minuten. Hij rekent verder: bij NAC om de 120 en bij Heracles om de 117 minuten. "Dat is geen groot verschil. Het is een misverstand dat mensen denken dat ik bij Utrecht een mindere tijd had. Ik had er 28 basisplaatsen en maakte 19 goals, alleen was het verspreid over twee seizoenen en nu is het samengedrukt in een half seizoen. Bij Utrecht ben ik beter geworden, ik heb er veel geleerd. Maar er was een tijd dat ik geforceerd speelde, zonder vertrouwen, op een plek die niet de mijne was."

In Almelo wordt Dessers op handen gedragen, in Utrecht werd hij het mikpunt van kritiek. Supporters floten hem uit. "Daar heb ik moeite mee gehad. Ook als ik goed speelde, floten ze. Ik ben een beetje het slachtoffer geworden van de fans. Soms reed ik naar huis met een kutgevoel, vroeg me af waarom ik geen krediet had. In de play-offs keerde ik terug van een blessure. Het publiek was sceptisch: moet Dessers het gaan doen? Het ging goed."

De spits scoorde in de halve finale tegen Heracles en in de finale tegen Vitesse. "Uiteindelijk heeft het me gesterkt, als voetballer en als mens. Je moet er mee leren omgaan, en dat is me gelukt."

Kleren vastgeplakt

Een half jaar later staat zijn naam bovenaan de topscorerslijst en hebben geruchten over belangstellende clubs voor Dessers hun weg op het internet gevonden. Italiaanse, Engelse en Griekse clubs: hun volgers zijn in rep en roer en overtuigd van zijn komst deze winter. “Tussen een gerucht en effectieve interesse ligt een heel groot gat." De spits spreidt zijn armen ver uit om zijn woorden te onderstrepen. "Ik ben van plan om in Almelo te blijven. Ik zie een stijgende lijn, ik word beter, ik dribbel zelfs met de bal. Ik ben bij Heracles ingestapt met een doel en het zou zonde zijn als ik er na een half jaar uitstap. Ik heb heel sterk het gevoel dat ik hier in januari nog ben."