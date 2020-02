Dessers schiet Heracles naar eerste zege van 2020

De thuisploeg - vooraf de nummer tien van de eredivisie - trad tegen Fortuna - de nummer dertien - voor het eerst aan met nieuwkomer Delano Burgzorg. Ook voor Mo Osman was er weer eens een basisplaats.

Gele kaarten

Heracles en Fortuna begonnen slordig aan het duel. Doordat het allemaal stroperig verliep in de openingsfase en met name Heracles veel knullig balverlies leed, incasseerde de ploeg van trainer Frank Wormuth binnen tien minuten al twee gele kaarten. Eerst kwam Mauro Junior te laat, daarna moest Alexander Merkel ingrijpen. Laatstgenoemde kreeg zijn vijfde gele kaart en mist daardoor de wedstrijd van volgende week bij VVV.

In het eerste kwartier viel er weinig te genieten op Erve Asito. Hoewel Fortuna geen grote kansen kreeg, zorgden de gasten wel voor enig gevaar. De grootste kans was voor Mark Diemers. Hij schoot een vrije trap tegen de lat. Heracles kwam niet verder dan twee afstandsschoten.

Rood en penalty

Ondanks het matige spel opende Heracles, tegen de verhoudingen in, de score. In de dertigste minuut dribbelde Silvester Van der Water het strafschopgebied in, op jacht naar de 1-0. Fortuna-verdediger George Cox legde op dat moment zijn hand op de schouder van de blonde aanvaller. Scheidsrechter Björn Kuipers had de VAR nodig om daar een strafschop voor te geven. Tevens kreeg Cox rood van de Oldenzaalse arbiter. Fortuna moest verder met tien, Dessers schoot de pingel binnen: 1-0.

Volledig scherm Björn Kuipers maakt het VAR-gebaar en geeft George Cox rood. © ANP Sport

Volledig scherm Cyriel Dessers schiet de 1-0 binnen. © ANP Sport

Blaswich stopt penalty

Hoewel Heracles de gehele tweede helft een man meer had en aan de leiding ging, was het spel van de thuisploeg na de pauze nog steeds matig. Fortuna kwam zelfs meerdere keren voor het doel van Janis Blaswich en na ruim een uur kreeg de ploeg uit Sittard dé kans op de 1-1. Jeff Hardeveld maakte hands in het strafschopgebied, Kuipers wees resoluut naar de stip, maar de Duitse doelman stopte de strafschop van Fortuna-topscorer Mark Diemers.

Volledig scherm Janis Blaswich stopt de strafschop van Mark Diemers. © ANP Sport

Linkerrijtje

Ook na de gemiste strafschop had Heracles het lastig. Pas toen Cyriel Dessers - met een fraaie draaiactie en een gericht schot - de 2-0 maakte, kwamen de Almeloërs niet meer in de problemen. Door de zege klom Heracles (in elk geval voor één dag) terug naar het linkerrijtje.

Heracles Almelo - Fortuna Sittard 2-0 (1-0).

Score: 33. Dessers 1-0 (pen.), 70. Dessers 2-0.

Bijzonder: 63. Blaswich keert penalty Diemers.

Heracles Almelo: Blaswich, Breukers, Pröpper, Knoester, Hardeveld, Osman, Mauro (86. Bijleveld), Merkel (71. Jakubiak), Van der Water, Dessers, Burgzorg.

Fortuna Sittard: Koselev, Essers, Ninaj, Dammers, Cox, Passlack, Carbonell (37. Rota), Tekie, Ciss (83. Fernandes), Diemers (77. Damascan), Sambou.