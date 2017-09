Deze oude bekenden zien we terug in de Europa League

Europa leagueNadat dinsdag de Champions League is begonnen aan de groepsfase, geldt dat donderdagavond voor de Europa League. 48 teams strijden in 12 poules voor twee plekken in de finale, op 16 mei in Lyon. Welke oude bekenden van FC Twente en Heracles Almelo zien we aan het werk? We hebben ze op een rijtje gezet.

Allebei aanvaller van beroep en ze treffen elkaar in groep A: Miroslav Stoch, momenteel uitkomend voor Slavia Praag, en Villarreal-spits Enes Ünal. Stoch is in Tsjechië bezig aan zijn achtste club in zijn loopbaan. De Slowaak nam het met zijn ploeg in de voorronde van de Champions League op tegen APOEL Nicosia, maar moest over twee duels buigen (2-0 en 0-0), waardoor de Europa League rest. Ünal heeft bij Bursaspor al even mogen ruiken aan Europees voetbal, maar verder dan vier optredens kwam hij daar niet. Astana en Maccabi tel Aviv completeren groep A.

Geen Champions League met Feyenoord maar de Europa League met Istanbul Basaksehir voor Eljero Elia dit seizoen. De buitenspeler maakte afgelopen zomer de overstap naar Turkije, waarmee hij het opneemt tegen het Hoffenheim van Justin Hoogma en Mark Uth. Hoffenheim debuteert in de Europa League nadat het in de voorronde van de Champions League werd uitgeschakeld door Liverpool. Ook Basaksehir begon aan de Champions League, maar uiteindelijk bleek het Spaanse Sevilla te sterk. Sporting Braga en Ludogorets zijn de andere tegenstanders in groep C.

Volledig scherm Eljero Elia speelt dit seizoen geen Champions League met Feyenoord, maar Europa League met het Turkse Istanbul Basaksehir. © Photo News

Robin Gosens kan in de groepsfase alvast proeven hoe het is om in het stadion te spelen waar ook de finale wordt gespeeld. Hij neemt het met Atalanta Bergamo onder meer op tegen het Olympique Lyon van Memphis Depay en Kenny Tete. Gosens neemt het donderdagavond op tegen het Everton van Cuco Martina. De verdediger die in het verleden het rood van FC Twente droeg maakte afgelopen zomer een onverwachte transfer naar de club waar Ronald Koeman de trainer is. De vraag is of Gosens op tijd fit zal zijn voor het duel van donderdagavond, aangezien hij zondag in de wedstrijd tegen Sassuolo geblesseerd van het veld moest. Ook Limassol maakt deel uit van groep E.

Na de uitschakeling van FC Utrecht, PSV en Ajax is Vitesse de enige overgebleven Nederlandse club in de Europa League. Ajax ging ten onder tegen Rosenborg, terwijl PSV te kijk werd gezet door het Kroatische Osijek. De bekerwinst betekende de eerste prijs in de historie van de Arnhemmers, waarna Henk Fräser en zijn mannen bij de loting werden gekoppeld aan het Lazio Roma van Stefan de Vrij, Wesley Sneijders Nice en Zulte Waregem. Na een goede start in de eredivisie mogen Thomas Bruns, Luc Castaignos, Bryan Linssen en Remko Pasveer het nu ook op Europees niveau laten zien.

Hij maakte in 2014 de overstap van Heracles Almelo naar West Bromwich Albion en kwam uiteindelijk na een aantal omzwervingen deze zomer terecht in Kroatië, waar Jason Davidson met NK Rijeka de Europa League in gaat. In groep D treft hij naast het compleet gerenoveerde AC Milan ook AEK Athene en Austria Wien. Bij FC Kopenhagen mag Kasper Kusk zich gaan opmaken voor de wedstrijden tegen Lokomotiv Moskou, Sheriff Tiraspol en debutant Zlin in groep F.