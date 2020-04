Deze series vindt topscorer Cyriel Dessers het mooist

Nummer 1: Ozark

„Ozark is een van de beste series die ik de afgelopen jaren heb gezien”, zegt de topscorer van de eredivisie. De sterkte Jason Bateman speelt de hoofdrol in de Amerikaanse serie, met actrice Laura Linney naast zich. Netflix beschrijft het verhaal als volgt: ‘een financieel adviseur verhuist met zijn gezin van Chicago naar de Ozarks in Missouri, waar hij binnen vijf jaar 500 miljoen dollar moet witwassen voor een drugsbaas’.

Nummer 2: Community

Nummer 3: Club de Cuervos

„Deze gaat over voetbal, dat alleen als is leuk. En het is in het Spaans, daar hou ik van”, zegt de spits. De serie speelt zich af in Mexico en is comedy en drama in een. Het verhaal volgens Netflix: ‘Een broer en zus gaan een strijd aan met hoge verwachtingen en met elkaar nadat ze een voetbalteam hebben geërfd’.