Directeur Heracles: ‘Ons veld ziet er op tv dramatisch uit’

ALMELO - Heracles moet binnen twee jaar toewerken naar kunstgras 3.0. De club is toe aan een nieuw innovatief kunstgrasveld. „Want ons huidige veld ziet er op tv dramatisch uit”, zei algemeen directeur Rob Toussaint maandagavond in ondernemersplatform Zakelijk Almelo.

Een overgang naar natuurgras is vooralsnog niet aan de orde maar lijkt een kwestie van tijd. Toussaint zei in Zakelijk Almelo dat Heracles niet doof is voor het anti-offensief in de profvoetballerij tegen kunstgras. „Er komt inderdaad wel heel veel weerstand tegen kunstgras. En wij moeten ervoor waken dat we als club niet geïsoleerd komen te staan in het voetballandschap. We moeten onze ogen niet sluiten voor de realiteit en willen als club altijd doorontwikkelen. Op tv ziet ons veld er dramatisch uit. Dat lijkt net plastic en dat voelt bij ons ook niet goed.”

Toussaint kwam niet zo ver om afstand te nemen van kunstgras. Hij benadrukte dat Heracles, als er wordt teruggegaan naar natuurgras, voor enorme investeringen komt te staan. Naast een speelveld in het stadion moet de club dan, volgens de directeur, twee natuurgrasvelden (waarvan een verwarmd) en een kunstgrasveld aanleggen. Toussaint:„En nu hebben we maar een veld nodig waarop we spelen en trainen. Een ideale situatie.”

Erve Asito

De Heracles-directeur ging door het stof over de manier waarop de club en hoofdsponsor Asito zijn omgegaan met de procedure rond de naamgeving van het stadion. Het Erve Asito is nooit omarmd door de supporters, die zich gepasseerd hebben gevoeld bij het bedenken van de nieuwe naam. De naam stuit nog altijd op weerstand.

Toussaint: „Achteraf hadden we dat anders moeten doen door de supporters erbij te betrekken. Alle commotie die er is ontstaan hadden wij ook niet voorzien. Dat hebben we ook niet gewild. Anderzijds: De club is van de supporters maar je kunt een club niet als een democratisch stelsel besturen. Dat werkt niet”