Dit duel willen supporters Heracles massaal terugzien

Niet de halve finale van de beker tegen AZ of de finale van de play-offs in 2016 tegen FC Utrecht. Nee, de fans van Heracles willen graag een ander duel integraal terugzien: Heracles - FC Groningen, op 15 mei 2016. Een knotsgekke wedstrijd.

Wat een pot was dat, vier jaar geleden alweer. Wie had na een ruim uur spelen verwacht dat Heracles door zou gaan in de play-offs? De ploeg had uit in Groningen met 2-1 verloren en stond ook dit duel met 1-0 achter. Maar de wonderen waren de wereld duidelijk niet uit.

Hoe zat het ook alweer: de ploeg van trainer John Stegeman kwam op die 15e mei op achterstand door een doelpunt van Albet Rusnák (63e minuut). Maar Heracles wilde niet van opgeven weten. Met succes: in de 90e minuut stond het 2-1 voor Heracles, dankzij goals van Ramon Zomer en Paul Gladon.

Weddenschappen

Verlengen dus. Wat een spanning in Almelo. Nooit eerder was de club zo dichtbij Europees voetbal. Toenmalig voorzitter Jan Smit sloot al weddenschappen af, hij had er alle vertrouwen in. En hij kreeg gelijk: Wout Weghorst maakte na 111 minuten spelen een bevrijdend doelpunt: 3-1. Maar daar bleef het niet bij.

Brahim Darri en Joey Pelupessy scoorden ook nog voor de ploeg van Stegeman. En wat niemand na een uur spelen aan zag komen, gebeurde. Heracles won dik van Groningen, met 5-1, haalde de finale en won die ook nog van FC Utrecht. Heracles ging voor het eerst in de geschiedenis Europa in. Dat werd in de hele stad gevierd.