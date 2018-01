Dit gebeurde er op het trainingskamp van Heracles in Spanje

ESTEPONA - Het trainingskamp van Heracles in Spanje zit er bijna op, over een week hervat Heracles de competitie in eigen huis tegen PSV. Het grote transfernieuws kwam dit jaar niet uit het spelershotel van Heracles in Estepona. Wat gebeurde er wel en wat doen spelers tijdens zo'n trainingsweek allemaal? Een overzicht.

Zondag

Michael Brouwer is net voor vertrek van Rotterdam Airport naar Malaga zijn paspoort kwijt. De reservedoelman vertrouwt het niet, maar zijn teamgenoten ontkennen iets met de verdwijning te maken te hebben. Voetbalhumor of paniek? De rij wordt steeds korter, de onrust groter. Maar net voor Brouwer zijn ticket en pas moet laten zien valt er iets uit de zak van ploeggenoot Tim Breukers, die van niets weet. De echte dader houdt zich stil, maar lacht zich slap. Heracles kan onderweg naar het Spaanse Estepona.

Michael Brouwer raakte kort voor vertrek z'n paspoort 'kwijt', maar kon uiteindelijk toch mee.

Maandag

Brandley Kuwas is er niet bij in Spanje, zijn vriendin is hoogzwanger en de baby kan elk moment komen. Lerin Duarte ontbreekt vanwege een blessure. Verder is iedereen aan boord. Als de spelers in Spanje ontwaken wanen ze zich in Nederland. Het weer is omgeslagen: van 21 graden een week eerder naar 8 graden met regen en onweer. Iedereen heeft uitzicht op de zee en de zwembaden van H10 Estepona Palace en ziet de golven woest op het strand storten. De badmeester draagt een dikke jas met sjaal, maar verlaat zijn post niet.

Jan Smit meldt zich. Dat is op zich heel normaal voor Heracles, maar in dit geval is het niet de oud-voorzitter, maar de zanger. Smit is in Estepona voor een fotoshoot en brengt de avond graag door bij de Almelose kliek. Die andere Jan Smit komt op woensdag, met de sponsors. Voor het eerst in negentien jaar heeft hij geen rol meer.

Heracles directeur Nico Jan Hoogma .

Dinsdag

Directeur Nico-Jan Hoogma en zijn assistent Mark-Jan Fledderus hebben de eerste gesprekken met de technische staf gevoerd. Zij zijn een dag eerder aangekomen en nodigen de hele selectie en alle stafleden uit voor een evaluatie. De trainer kwam als eerste aan bod. Hoogma vertelt: "Er komt geen nieuws deze week." Ook niet over de aflopende contracten en dat zijn er nogal wat.

Onder meer Stegeman zelf, aanvoerder Joey Pelupessy, doelman Bram Castro en rechtsback Tim Breukers zien na dit seizoen hun contract aflopen. Wat er met hen gebeurt wordt de komende maanden pas bekend. De belangstelling voor Pelupessy van New York City is bekend, maar Heracles heeft niets meer vernomen en gaat er vanuit dat er niets gaat gebeuren.

Het contract van Joey Pelupessy loopt na dit seizoen af.

Woensdag

De spelers zijn vanmiddag vrij. Het is een wonder: de zon schijnt voor het eerst langer dan enkele schamele minuten. Heracles overwinterde vele jaren in het Spaanse plaatsje Benahavis, maar bleef vorig jaar in eigen land en verspeelde daardoor de eerste optie op het vertrouwde hotel. Het nieuwe onderkomen bevalt uitstekend, het buffet is een sterretje waard en de wifi werkt in tegenstelling tot het vorige hotel uitstekend. Anno nu zo ongeveer het belangrijkste dat er is voor voetbalteams. Toch turen de meeste spelers 's avonds na de besprekingen, het eten, de videoanalyses en behandelingen niet op hun iPads, maar dobbelen en pokeren in de lobby. Brahim Darri tapt moppen. Om elf uur is het standaard bedtijd.

Donderdag

Twee trainingen, een quiz. De sponsors zijn een dag eerder aangekomen, vanavond schuiven ze bij de selectie aan voor de quiz, het is een traditie geworden. De finale gaat tussen assistent-trainer Rob Alflen en bestuurslid Hans Golbach. Die laatste gaat met de hoofdprijs aan de haal.

Bij Heracles blijft het rustig, op een kleine blessure van Dries Wuytens na, is er niets te melden. Kuwas kan nog geen vrolijk babynieuws melden vanuit Nederland.

Volledig scherm © Marcel Bonte

Vrijdag

Een oefenwedstrijd met op de achtergrond een imposant stilleven: de rots van Gibraltar. Heracles speelt in een lieflijk stadion op drie minuten rijden van de grens van dit stukje Groot-Brittannië, waar de bussen en telefooncellen Brits-rood zijn, er met Gribraltarese ponden wordt betaald, de spreektaal Engels is en de apen op de rots wereldberoemd zijn. De ploeg verliest met 3-2 van Karlsruher SC.

Zaterdag