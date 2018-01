Dit is de slimste speler van Heracles

GROTE HERACLES WINTERQUIZNa drie voorrondes met bloedfanatieke Heraclieden is het zover: de finale van De Grote Heracles Winterquiz. Bram Castro, Joey Pelupessy en Wout Droste vechten met elkaar uit wie de slimste is van de selectie van Heracles. Of misschien het meest geluk heeft...