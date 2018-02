Dit is waarom Vincent Vermeij zo belangrijk is, zonder dat hij scoort

CIJFERSPELALMELO - Vincent Vermeij speelde afgelopen zaterdag zijn vijfde achtereenvolgende wedstrijd in de basis bij Heracles. Afgelopen zaterdag was hij goed voor één assist. Het aantal doelpunten dit seizoen staat op twee. Maar het valt vooral op hoe actief hij in de lucht is.

Passingstijl Heracles

In de Eredivisie geven zeven teams meer lange passes per wedstrijd dan Heracles. Waar het gemiddelde aantal lange passes van Heracles vorig seizoen op 73 lag, is het aantal dit seizoen 76. Het aantal lange passes is vooral toegenomen sinds Vermeij in de basis staat. Meer opvallend is de gemiddelde afstand van een pass bij Heracles. Bij geen enkel team in de Eredivisie ligt dit gemiddelde dit seizoen hoger dan bij Heracles (22 meter).

Luchtmacht Vermeij

Dat Heracles naast het gebruikelijke positiespel over de grond af en toe ook de lange bal hanteert is voornamelijk te verklaren vanuit het feit dat Vermeij de laatste wedstrijden de eerste spits van Heracles is. Vincent Vermeij ging tegen ADO voor de vierde keer in zes basisplaatsen meer dan vijftien luchtduels aan (16). Slechts één speler van Heracles ging dit seizoen ook vijftien luchtduels of meer aan in één wedstrijd: Paul Gladon, de concurrent van Vermeij.

Tegen ADO

Tegen ADO Den Haag werd Vincent Vermeij bovendien de eerste Heracles-speler ooit met vier doelpogingen met het hoofd in één wedstrijd. Hij ondernam verder geen doelpogingen met zijn voeten, maar was desondanks wel de speler met de meeste schoten tegen ADO (4, samen met Reuven Niemeijer). Naast de belangrijke assist op de gelijkmaker was Vermeij bovendien de speler die de meeste keypasses, een pass waaruit een schot volgt, gaf (3) na Jamiro Monteiro (4). Gemiddeld wint Vermeij 58% van zijn luchtduels, tegen ADO lag dit percentage op 38%.