Dit zijn het nieuwe thuis- en uitshirt van Heracles Almelo

Vier zware minutenma­ken het verschil bij Heracles

12 november ALMELO - Heracles hield zondag een dubbel gevoel over aan de nederlaag tegen Feyenoord (0-2). Aan de ene kant was de ploeg trots vanwege het spel in de eerste helft, aan de andere kant teleurgesteld dat het in vier minuten tijd opeens voorbij was.