Doelman bezorgt Benevento met kopgoal eerste puntje in Serie A

Bijzonder debuut: Jakubiak scoort bij eerste balcontact in eredivisie

14:20 Middenvelder Sebastian Jakubiak maakte zaterdagavond in de uitwedstrijd bij Willem II zijn debuut voor Heracles Almelo en was daarbij wel heel snel trefzeker. De 24-jarige middenvelder scoorde na zijn entree in de 86ste minuut al na zeventien seconden, nota bene bij zijn eerste balcontact in de eredivisie.