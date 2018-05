Doelman Blaswich vervangt Castro bij Heracles

EERSTE GOAL Tim Breukers is eindelijk van de hatelijke nul af

6 mei ROTTERDAM - In de kleedkamer van Heracles werden er vaak grappen over gemaakt: Tim Breukers die nul keer scoorde in de 225 wedstrijden die hij in de eredivisie speelde. Zondag scoorde de verdediger de 3-2 tegen Sparta en kon hij niet anders dan breed grijnzen.