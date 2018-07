Doelman Harm Zeinstra stopt per direct bij Heracles, Koen Bucker volgt hem op

Dat Zeinstra per direct is opvallend. De goalie gaat zich focussen op een carrière in het bedrijfsleven. ,,Ik was op zoek naar een uitdaging op andere vlakken en wilde graag ambities waarmaken die ik niet direct in mijn voetbalcarrière terug vond. Ik kreeg de kans om als consultant aan de slag te gaan bij NMC Bright, een adviesbedrijf in de sportwereld. Daarnaast ga ik een master volgen aan het Johan Cruyff Institute. Dat plaatje heeft mij doen besluiten deze stap te maken”, laat Zeinstra weten op de website van Heracles.