Doelman Jansink tekent contract bij Heracles

Jansink, die de afgelopen tijd al meetrainde, is blij met zijn eerste profcontract. „Ik ben enorm trots op dit contract. Dat Heracles mij nu de kans geeft, voelt voor mij als een beloning voor het harde werk.”

Ook technisch directeur Nico-Jan Hoogma is content met het aantrekken van de jonge doelman. Michael Brouwer en Koen Bucker strijden bij Heracles voor de positie van eerste keeper. „Timo is een getalenteerde doelman met veel potentie”, aldus Hoogma. „Dit contract is een bekroning op de ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt en ik hoop dat hij zijn ontwikkeling doorzet.’