Doelman Renzij Fij tekent contract in Noorwegen

De 25-jarige Fij heeft voor een half jaar getekend in Noorwegen. Dan is de competitie afgelopen in dat land. Fij stapt dus halverwege in. De Enschedeër tekende in juli 2012 een contract in Almelo, maar werd er nooit eerste keeper. Hij mocht één keer minuten maken in de Eredivisie. In het seizoen 2016/2017 verving hij de geblesseerde Bram Castro in het uitduel bij Willem II, waarin hij een sterke indruk achterliet.