Doelpuntenfestijn op komst in het Polman Stadion?

Doelpunten gegarandeerd

Heracles kwam in alle voorgaande dertien eredivisie-ontmoetingen met PEC Zwolle tot scoren (thuis & uit - 22 goals in totaal). Aanvallend behoort Heracles tot de betere teams in de eredivisie, het creëert veel en scoort veel, maar defensief is de ploeg terug te vinden in de onderkant. Laat de tegenstander van aanstaande zaterdag, PEC Zwolle, nou net tot de vijf teams met de meeste schoten in het huidige eredivisieseizoen horen. Kortom: is er een doelpuntenfestijn op komst?

De opstelling is niet te voorspellen

PEC Zwolle heeft niet alleen een nieuwe trainer in de naam van Jaap Stam, maar ook een nieuw gezicht wat betreft spelers. Stam stelde tegen Feyenoord zes andere spelers op dan John van ’t Schip in zijn laatste eredivisieduel voor PEC, de basiself van PEC wijzigde op meer plekken dan ieder ander team dit seizoen (37). Ook de 11 van Frank Wormuth is lastig te voorspellen. Wat het aantal wijzigingen betreft in de basiself staat namelijk Heracles op de derde plek: 30 in totaal.

Brandley Kuwas kan Steven Berghuis evenaren

Brandley Kuwas scoorde dit seizoen 6 keer voor Heracles, een evenaring van zijn persoonlijke record in een seizoen (6 in 2016/2017). Wat betreft assists verloopt het nog voorspoediger voor de buitenspeler. Sinds de komst van Kuwas van Heracles in de zomer van 2016 gaven alleen Hakim Ziyech (34) en Steven Berghuis (25) meer assists in de eredivisie dan Kuwas (24). Een assist tegen PEC Zwolle en Kuwas staat op gelijke hoogte met Berghuis van Feyenoord.

Jaap Stam tegen Heracles

PEC Zwolle won zijn eerste duel onder de nieuwe trainer Jaap Stam. Hierdoor kan hij de derde trainer van Zwolle worden die zijn eerste twee duels in de eredivisie met PEC wint. Saillant detail: Ron Jans begon in 2013 met een thuisoverwinning op Feyenoord (2-1), daarop volgde een uitoverwinning bij Heracles (1-3). Als speler bleef Stam ongeslagen in zijn zes competitieduels met Heracles Almelo (W4-G2-V0).

Mike van Duinen: de Heracles-beul

Met Lennart Thy heeft PEC Zwolle een nieuwe centrumspits gehaald, waardoor Mike van Duinen naar de zijkant is verdreven. Minder oppassen op hem is het echter niet. Van Duinen scoorde namelijk zeven keer tegen Heracles , minstens drie keer vaker dan tegen iedere andere tegenstander. Slechts zes spelers scoorden vaker tegen Heracles: Jermain Lens, Afonso Alves, Piet Kruiver, Marco van Basten en Klaas-Jan Huntelaar. Geen onaardig rijtje voor Mike van Duinen.