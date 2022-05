Donkere wolken boven Heracles: play-offs blijken dodelijk voor eredivisieclubs

Het is al decennialang een begrip in het Nederlandse profvoetbal: de nacompetitie. Het toetje werd in 1972/73 ingevoerd, geestelijk vader was de onlangs op 93-jarige leeftijd overleden Ab de Wit, destijds voorzitter van WVV Wageningen. Hij vond dat er wel wat meer spanning mocht komen in de eerste divisie. Twee ploegen promoveerden tot die tijd rechtstreeks, maar de rest had op een gegeven moment in het seizoen telkens maar weinig om voor te voetballen, aangezien degradatie niet mogelijk was.