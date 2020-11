Dramatische middag voor Heracles: ploeg verliest dik en ziet Pröpper huilend afhaken

Keeperspro­bleem voor Heracles: ook Brouwer niet inzetbaar

31 oktober ALMELO - Heracles heeft er een nieuw probleem bij. Doelman Michael Brouwer is niet inzetbaar tegen FC Utrecht. Wie hem gaat vervangen is nog niet bekend. Eerste doelman Janis Blaswich is al weken uit de roulatie met een spierblessure en ontbreekt ook zondag.