Dreun voor FC Twente: ‘We moeten verdomme zelf punten pakken’

Trotse He­ra­cles-trai­ner maakt er een fotomomentje van

9:55 ALMELO - Heracles-trainer John Stegeman vroeg zijn spelers en staf na de zege op FC Twente in de kleedkamer om bij elkaar te gaan staan. „Het was zo’n gaaf moment. Ik wilde een foto maken van iedereen die me geholpen heeft.”