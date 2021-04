Driedubbel feestje voor Pröpper: scoren in zijn 100e wedstrijd voor Heracles en een ruime zege

Spits Sinan Bakis maakte er meteen maar twee, aanvoerder Robin Pröpper scoorde in zijn 100e wedstrijd voor Heracles en Vloet pikte er ook nog eentje mee. Ofwel: het was een prima zaterdagavond voor de effectieve ploeg van trainer Frank Wormuth. Het werd uiteindelijk 4-0 tegen degradatiekandidaat Willem II.

In september reisde Heracles af naar Tilburg om tegen het toen nog hoger aangeschreven tegenstander Willem II te spelen. Het was de dag dat aanvaller Silvester van der Water besloot niet te willen spelen voor de Almelose ploeg en tot ieders verbijstering een appje met die boodschap stuurde naar zijn trainer Frank Wormuth. Willem II, dat net nog Europees voetbal had gespeeld, won met 4-0.

Nu is het april en zien de zaken er in voetballand totaal anders uit. Van der Water zit al lang en breed in Florida, bij zijn nieuwe club Orlando, Willem II voert een pittige strijd tegen degradatie en Heracles doet nog mee om de play-offs voor Europees voetbal. De ploeg klom door de 4-0 overwinning in ieder geval voor een paar uur over de nummer 8, FC Twente, heen.

Volledig scherm Sinan Bakis (links) scoorde twee keer tegen Willem II. Op de foto viert hij zijn eerste treffer met Luca de La Torre. © Pro Shots / Niels Boersema

Assist Lunding

De hoekschop was na zes minuten van clubtopscorer Rai Vloet, de rake kopbal van Sinan Bakis. Al heel vroeg in de wedstrijd kwam de thuisploeg met zijn vijfde van het seizoen op voorsprong. Heracles was in de stromende regen de betere ploeg, maar zakte in het verloop van de eerste helft in. Willem II begon wat beter in de wedstrijd te komen.

Maar opnieuw was het Bakis die opdook voor het doel van Willem II. Dit keer na een lekkere bal van Kasper Lunding, de jonge aanvaller die een basisplek kreeg van Wormuth. Bakis liep de bal binnen: 2-0, het was meteen de ruststand. Bakis was lang de spits die maar niet scoorde tot hij een hattrick maakte tegen FC Emmen. Tegen ADO maakte hij de gelijkmaker, zaterdag op Erve Asito deed hij het dus twee keer.

Feestje Pröpper

Heracles was dodelijk efficiënt tegen Willem II, dat juist de laatste weken steeds beter begon te draaien, want ook de derde kans ging er in. Aanvoerder Robin Pröpper speelde zijn 100e wedstrijd voor Heracles en vierde dat met een doelpunt. Meteen na de aftrap kreeg Heracles een corner, opnieuw genomen door de goed spelende Vloet, die door de verdediger werd binnen gekopt.

Vloet pikte daarna ook zijn eigen goal nog even mee. Het was alweer de veertiende van het seizoen van de middenvelder. De voorzet was van Lucas Schoofs, Vloet maakte het af. Eindstand na een heerlijk avondje voor Heracles: 4-0.

Heracles - Willem II 4-0 (2-0) Score: 6. Bakis 1-0, 38. Bakis 2-0, 46. Pröpper 3-0, 77. Vloet 4-0 Heracles: Blaswich; Fadiga, Pröpper, Knoester, Quagliata; De La Torre (79. Kiomourtzoglou), Vloet, Schoofs (85. Ibrahimoglu); Lunding (71. Bijleveld), Bakis (71.Sierra), Burgzorg (79. Kutucu). Scheidsrechter: Van Boekel Gele kaarten: Owusu (Willem II)