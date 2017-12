Dries Wuytens is ook al bezig met leven na het voetbal: 'Ik hecht heel erg aan zekerheid'

ALMELO - Dries Wuytens (26) dacht: Hoe noordelijker ik ga, hoe koeler de mensen. Maar na een half jaar Heracles is zijn beeld totaal anders. De oud-verdediger van Willem II reageert in aanloop naar het duel van vanavond tegen z'n oude club op vijf stellingen.

1. Willem II en Heracles zijn vergelijkbare clubs.

"Nee, Heracles heeft kunstgras en het is hier net iets beter geregeld", zegt Dries Wuytens. De centrale verdediger verving in het thuisduel tegen Groningen (4 november) de geblesseerde Robin Pröpper en speelt sindsdien. "Hier zijn de faciliteiten beter, het is professioneler. De medische staf is groter, het krachthonk ook, er zijn meer mogelijkheden. Het zit ook in kleine dingen. Bij Heracles hebben ze de data goed voor elkaar, alles wordt gemeten, je krijgt supplementen.

2. De mentaliteit in Brabant en Twente is heel anders.

"Wij Belgen kennen de Brabanders het beste, daar wonen we vlakbij. Wij denken dan ook: Hoe noordelijker, hoe koeler en afstandelijker de mensen. Maar het is totaal niet zo, weet ik nu. Ik was nog nooit in deze streek geweest en het valt me op hoe open en vriendelijk iedereen is. Toen we hier net kwamen wonen, hadden we geen internet en televisie. De buren trokken meteen een kabeltje door, zodat we hun internet konden gebruiken. Als ze ergens naartoe gaan, vragen ze mijn vrouw mee. We wonen hier echt heel graag."

3. Heracles is het Willem II van Brabant en NAC het FC Twente.

"De derby tussen NAC en Willem II is feller dan die tussen Heracles en Twente. Als ik althans uitga van die ene Twentse derby waar ik bij ben geweest. NAC is een grotere club dan Willem II, zoals Twente groter is dan Heracles. Willem II presteert alleen al jaren beter dan NAC. We wonnen bijna altijd. Dat is in Twente niet altijd zo, toch?"

4. Dries Wuytens kent nog genoeg geheimen van Willem II.

"Niet echt. Ik kan proberen wat los te krijgen, maar ik denk niet dat ze iets gaan zeggen. Misschien dat ik het bij de wisselspelers moet proberen", zegt hij met een knipoog. "Ze zitten in een moeilijke periode, maar in Tilburg speel je nooit een makkelijke uitwedstrijd - het veld is er drassig. Ze zijn de laatste twee wedstrijden teruggekomen na een ruime achterstand, toonden veerkracht. Ik denk dat ze niet op de plek staan waar ze horen.

5. Na veertien jaar voetballen in Nederland, tien jaar in de jeugd van PSV en vier jaar in Tilburg is Dries Wuytens een halve Nederlander.