Droomstart voor Heracles in eerste divisie met klinkende zege op ADO Den Haag

De zachte landing van Heracles: ‘Hendrie Krüzen, we worden kampioen’

ALMELO - Van de nood een deugd maken: voor Heracles zit er dit seizoen niets anders op. Het eerste avondje in de KKD was in elk geval zo slecht nog niet. Wat heet: het was in Almelo een stuk leuker dan de laatste weken in de eredivisie. Want de thuisploeg boekte een ruime 4-0 zege.

21:54