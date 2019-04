Drost speelt voor geschorste Peterson tegen Willem II

Dabney Dos Santos is de eerste vervanger voor Peterson, maar hij is ziek geweest en nog niet fit genoeg. Drost kreeg rood tegen FC Utrecht, maar is er weer bij en mag meteen aan de bak. Lennart Czyborra keert terug in de basis, dat geldt ook voor Alexander Merkel en Tim Breukers, die in Doetinchem reserve waren. Dat betekent dat Bart van Hintum, Yoëll van Nieff en Wout Droste in eigen huis op de bank beginnen.