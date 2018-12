Drost twee wedstrijden geschorst

De spelers van Heracles kregen rood in het thuisduel tegen PSV en missen het uitduel tegen Excelsior zaterdagavond. Drost moet in het nieuwe jaar bovendien ook de wedstrijd tegen zijn oude club FC Groningen overslaan. Hij beging een pittige overtreding op PSV-speler Pablo Rosario. Czyborra maakte in de slotfase in een reflex hands en kon ook inrukken. In beide gevallen moest de VAR er aan te pas komen.