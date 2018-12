Droste vervangt in Utrecht aanstaande vader Breukers

Cijferspel Ter Avest, Andersen en Gosens imponeren in Italië: deze statistie­ken vallen op

6 december Hidde Ter Avest is sinds vier wedstrijden basisspeler bij Udinese en oud-ploeggenoot Joachim Andersen staat in de belangstelling van de Italiaanse grootmacht Inter. Robin Gosens heeft een vaste plek heeft als linkervleugelverdediger bij Atalanta. Op welk statistisch gebied scoren deze ex-spelers van FC Twente en Heracles het best?