Dry January bij Heracles: ‘We zullen nu wakker moeten worden’

Met podcast Heracles Almelo wil aanval versterken en gaat op jacht naar extra spits: ‘We zijn aan het aftasten’

ALMELO - Als over 28 dagen het loket van de wintertransferperiode opengaat, hoopt Heracles een slag te kunnen slaan voor de spitspositie. Zonder in te gaan op namen, zegt technisch directeur Nico-Jan Hoogma dat de Almelose koploper van de eerste divisie nu ‘een aantal mogelijkheden aan het aftasten’ is.

6 december